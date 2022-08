Popolo nomade che vive nel deserto del Kalahari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolo nomade che vive nel deserto del Kalahari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BOSCIMANI

Significato/Curiosita : Popolo nomade che vive nel deserto del kalahari

Anche khwe, basarwa o boscimani sono un popolo che vive nel kalahari (tra sudafrica, namibia e botswana) e che è imparentato con i khoikhoi, con i quali...

"straniero", "diverso" (rispetto ai khoi). in genere, i boscimani, difatti, preferiscono farsi chiamare "boscimani" (boesman in afrikaans, bushmen in inglese), sebbene... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

