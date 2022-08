Piccolo divano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo divano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANAPÈ

Significato/Curiosita : Piccolo divano

Con il triclinio romano, il comune divano moderno entrò nella cultura occidentale dal mondo ottomano. il termine divano viene dal termine arabo di origine...

Il canape (o canapo) è la corda che serve a delimitare l'area della "mossa", ovvero della partenza della gara ippica di un palio. questo termine è utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con piccolo; divano; Il piccolo protagonista... di tante barzellette; piccolo ... come un caffè; piccolo registro per annotare liste di nomi; piccolo flauto traverso; Quello da caffè spesso è davanti al divano ; Appoggio per la schiena di un divano ; divano imbottito; Il divano letto alla turca; Cerca nelle Definizioni