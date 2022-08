Le piante dalle quali si ricava la tequila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le piante dalle quali si ricava la tequila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AGAVI

Significato/Curiosita : Le piante dalle quali si ricava la tequila

Fioritura dipende dalla singola specie e dalle condizioni vegetative delle singole piante. genere composto da piante succulente perenni con portamento a rosetta...

Delle prime agavi avvenne dopo la conquista del messico (1521-25); prime tracce se ne hanno intorno alla metà del xvi secolo. le prime agavi note ai botanici... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con piante; dalle; quali; ricava; tequila; L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali; piante cespugliose sempreverdi; piante delle Liliacee; piante delle Iridacee; Piccoli uccelli migratori dalle uova maculate; Grossi uccelli acquatici dalle zampe sottili; Sentiero naturale tracciato dalle greggi; Pregiato pesce di scoglio dalle spine velenose; Lo sono le quali tà... che si vedono; Roba di quali tà scadente; Degno di riconoscimento per le sue quali tà; Tali e quali , identici; ricava re... ragionando; Pianta da cui si ricava una polvere insetticida; Albero tremulo da cui si ricava legno biancastro; Un secondo piano ricava to dentro una stanza; Cocktail con tequila e agrumi; È affiancato dal cane tequila in una serie tv; Liquore simile alla tequila ; La tequila con succo d arancia e granatina ing; Cerca nelle Definizioni