Pasta tipica genovese perfetta con il pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasta tipica genovese perfetta con il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TROFIE

Significato/Curiosita : Pasta tipica genovese perfetta con il pesto

Della riviera il famoso pesto trenette al pesto trofie al pesto agliata salsa di noci focaccia genovese focaccia con il formaggio focaccia con le cipolle...

Esiste un tipo di trofie impastato con farina di castagne che prende il nome di trofie "bastarde", il cui gusto è più dolce delle trofie normali o bianche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con pasta; tipica; genovese; perfetta; pesto; Fa gonfiare la pasta ; Snack ciprioti di pasta lievitata con sesamo; La pasta delle crostate; Formaggio a pasta molle della provincia pavese; Zucchero tipica mente presente nella frutta; tipica manifestazione vulcanica islandese; È tipica quella di Vignola; La tipica bottiglia allungata per vini bianchi; Nel pesto alla genovese vanno con aglio e basilico; Una sillaba in genovese ; Un pittore genovese del Seicento; Pasta tipica genovese ; In meteorologia esiste quella perfetta ; perfetta coincidenza di tempo; Se è cotto così, è realizzato perfetta mente; perfetta mente uguale; A Genova son perfette col pesto ; Nel pesto alla genovese vanno con aglio e basilico; Le tempesto se d un romanzo di Emily Brontë; La Emily che scrisse Cime tempesto se;