L organizzazione di Salan sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organizzazione di Salan sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OAS

Significato/Curiosita : L organizzazione di salan sigla

Generale raoul salan, e perpetrò sia in francia sia in algeria numerosissimi attentati ed assassinii: alla fine di settembre 1961 si contavano più di 1.000 attentati...

oas – municipalità della provincia di albay (filippine) obstacle assessment surface – superficie di valutazione degli ostacoli, in aeronautica oracle... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con organizzazione; salan; sigla; Le Rosse che furono un organizzazione terroristica; Ex organizzazione internazionale che nacque per unire l Europa; Seguace di setta o organizzazione religiosa; Un organizzazione anticomunista segreta italiana; La guidò salan sigla; Che esalan o vapore; Esalan o nell ebollizione; Fu guidata da salan ; sigla per gli amminoacidi essenziali; Una regale sigla ; La sigla che indica manipolazioni genetiche; sigla del Patto Atlantico; Cerca nelle Definizioni