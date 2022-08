Oggetto che funziona da tramite per fare qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto che funziona da tramite per fare qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRUMENTO

Significato/Curiosita : Oggetto che funziona da tramite per fare qualcosa

Supporto per l'inizializzazione automatica di un oggetto, con uno o più metodi speciali, detti costruttori. analogamente, la fine della vita di un oggetto può...

Lo strumento è un mezzo atto a svolgere varie attività: un'arte, un mestiere, una misura. lo strumento in genere aiuta l'uomo al conseguimento di un qualcosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

