La muta della pelle o del pelo degli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La muta della pelle o del pelo degli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ECDISI

Significato/Curiosita : La muta della pelle o del pelo degli animali

Raffreddamento grazie all'evaporazione della saliva. i gatti perdono il pelo all'inizio della stagione estiva per effetto della muta. predatore crepuscolare, il...

La muta (più propriamente definita ecdisi) è un fenomeno biologico che consiste nel rinnovamento periodico delle piume negli uccelli, dei peli nei mammiferi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con muta; della; pelle; pelo; degli; animali; Verbo... della muta ; Impadronirsi di un mezzo e muta rne la destinazione; In analisi matematica si impiega per muta re una funzione in un altra funzione; Convenzionale, reso quasi immuta bile dall uso; La sporgenza della mammella; Dominava l arte della parola nell antica Roma; La penisola della Spagna; L Eulenspiegel della letteratura; Lesione estroflessa di pelle o mucose; Le lievi scottature le provocano sulla pelle ; Sono simili ai falchi pelle grini; Disegno sulla pelle ; pelo di maiale; Pianta erbacea con foglie pelo se usata in cucina; Un cane pelo sissimo; Vi si disputano incontri di pelo ta; Il re della strage degli innocent; Il nome dellObama ex presidente degli USA; Padre di Ulisse e membro degli Argonauti; Movimento artistico degli Anni 60; L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali ; animali acquatici che vivono sul fondo; Il riparo per i grossi animali da fattoria; Gli animali che ci ricordano un programma di Italia 1; Cerca nelle Definizioni