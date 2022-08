Mettere sul filo la biancheria ad asciugare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere sul filo la biancheria ad asciugare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STENDERE

Significato/Curiosita : Mettere sul filo la biancheria ad asciugare

Vissarionovic komarov. ^ kibal'cic aveva trovato la formula per sbiancare la carta e per far asciugare più velocemente l'inchiostro, ma in questa particolare...

Procedimento per il marchio stg. per preparare il piatto è necessario stendere una sfoglia di pasta all'uovo, tagliarla in pezzi rettangolari, che vanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con mettere; filo; biancheria; asciugare; Attivare, mettere in funzione; mettere in _ : offrire come premio di una gara; Emettere volontariamente aria dalla bocca; mettere sul fuoco; Quello trascendentale è una dottrina filo sofica di Kant; Il filo sofo latino maestro di Nerone; Immanuel, grande filo sofo; Il Theodor, filo sofo tedesco abbellito; Polvere o liquido per lavare la biancheria ; Togliere le grinze dalla biancheria ; Un erba per la biancheria ; Ornamento da biancheria ; Appendere i panni per farli asciugare ; Accessorio utile per asciugare le chiome ricce; asciugare completamente; Vi si appendono i panni ad asciugare ; Cerca nelle Definizioni