Il metallo dei piedi dei cauti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il metallo dei piedi dei cauti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIOMBO

Significato/Curiosita : Il metallo dei piedi dei cauti

Deformargli il volto. i connotati sono i tratti distintivi del viso. camminare sulle uova / andare con i piedi di piombo / andarci cauti muoversi (anche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piombo (disambigua). il piombo è l'elemento chimico di numero atomico 82 e il suo simbolo è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

