Materiale da costruzione costituito da tondini di ferro inseriti nel calcestruzzo - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : CEMENTO ARMATO

Significato/Curiosita : Materiale da costruzione costituito da tondini di ferro inseriti nel calcestruzzo

(film). il calcestruzzo armato o conglomerato cementizio armato (comunemente chiamato cemento armato) è un materiale usato per la costruzione di opere civili...

Altre definizioni con materiale; costruzione; costituito; tondini; ferro; inseriti; calcestruzzo; Un materiale per i freni; Immateriale , incorporea, immaginaria; materiale della torre di chi si isola dalla realtà; Un materiale per padelle antiaderenti; Istituto Ricostruzione Industriale; costruzione aperta sui lati che funge da copertura; Era l Ente per la ricostruzione ; Una costruzione alpina; Capo di abbigliamento costituito da pantaloni con pettorina e bretelle; Parapetto costituito da colonnine in muratura; costituito da più elementi; Dove si trova lo spettacolare Selciato del Gigante, un sito naturale costituito da circa 40.000 colonne di basalto per lo più a forma di prisma esagonale; Attirano il ferro ; Travi di ferro profilate; Esercisce le ferro vie; Una ferro via su viadotti; Come i cerchi inseriti all interno di un poligono; L'Istat ha comunicato che nel prossimo paniere sono stati inseriti nuovi prodotti; Mescolato con acqua e sabbia diventa calcestruzzo ; Fondamento in calcestruzzo sotto al pavimento; Macchine per impastare calcestruzzo ; Si usa nella preparazione del calcestruzzo ; Cerca nelle Definizioni