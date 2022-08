Il Josè ex presidente della Commissione Europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Josè ex presidente della Commissione Europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BARROSO

Significato/Curiosita : Il jose ex presidente della commissione europea

Della commissione europea. in passato è stato ministro e primo ministro del portogallo e ministro degli affari esteri. dall'8 luglio 2016 è presidente non...

Politica. barroso iniziò a svolgere attività politica ai tempi dell'università, prima della "rivoluzione dei garofani" dell'aprile 1974. barroso era uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con josè; presidente; della; commissione; europea; Gli Americani di San josè ; Il nome dellObama ex presidente degli USA; La consorte del presidente ; L Air Force su cui vola il presidente Biden; Pietro, ex magistrato ed ex presidente del Senato; Una posa della Vergine nell iconografia bizantina; La famosa Costa a nord est della Sardegna; I confini della Spagna; Il nome della Tebaldi; Vi ha sede la commissione europea; Ursula presiede la commissione Europea; Il presidente della commissione Europea dal 2014; Uccidono su commissione ; La regione europea con Londra; La nuova competizione europea di calcio vinta nel 2019 dal Portogallo; Sono 27 nell Unione europea ; Una capitale europea della cultura 2019; Cerca nelle Definizioni