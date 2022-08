Incapacità patologica di compiere alcuni gesti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incapacità patologica di compiere alcuni gesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APRASSIA

Significato/Curiosita : Incapacita patologica di compiere alcuni gesti

La causa patologica di questo deficit, definito "prosopagnosia" (cioè incapacità di riconoscere i volti), non viene riportata nell'analisi di sacks, in...

Edizione italiana, isbn 88-214-2750-1. disprassia aprassia costruttiva altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «aprassia»... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

