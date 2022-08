Impulso morboso a comprare qualsiasi cosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impulso morboso a comprare qualsiasi cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ONIOMANIA

Significato/Curiosita : Impulso morboso a comprare qualsiasi cosa

Gatto ma quando a portargli l'anima è un uomo sulla sessantina inizia a credere che patrick sia lui e catherine abbia un interesse morboso per gli uomini...

Compulsivo, shopping-dipendenza o "shopaholism". è noto anche con il termine oniomania (dal greco onios = "in vendita," mania = follia) coniato dallo psichiatra... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

