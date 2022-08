Ci si gira quando si tentenna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si gira quando si tentenna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTORNO

Significato/Curiosita : Ci si gira quando si tentenna

Dipendente dell'ospedale, si presenta da derek chiedendogli di operargli un tumore inoperabile. lui inizialmente tentenna ma poi, confortato da meredith...

La luna orbita attorno alla terra in senso antiorario, la terra orbita attorno al sole in senso antiorario, ed entrambe ruotano attorno al proprio asse... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con gira; quando; tentenna; La gira ffa della saga di animazione Madagascar; gira volta dell auto; gira in camice in ospedale; Le gira volte dei fiumi; quando arriva si giustifica; È seconda quando le merci sono meno pregiate; Si suonano quando si balla il flamenco; quando arriva il freddo, loro si spogliano; Lo si dà per costringere a decidere chi tentenna ; tentenna re; tentenna re sul da farsi; Un sinonimo di tentenna re; Cerca nelle Definizioni