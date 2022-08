La famosa Costa a nord est della Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famosa Costa a nord est della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : SMERALDA

Significato/Curiosita : La famosa costa a nord est della sardegna

Mare della sardegna nord-occidentale (in provincia di sassari) compreso tra l'omonima isola a nord, punta scorno (asinara) a ovest e capo testa a est per...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi costa smeralda (disambigua). la costa smeralda (monti di mola in gallurese) è un tratto costiero della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Una famosa collana di libri Mondadori; L egiziana più famosa ; La città francese famosa per il suo sapone; Il Johannes compositore di una famosa ninna nanna; Centro turistico sulla costa istriana; Si accosta no al confessionale; Isola di fronte alla costa di Livorno; Un infortunio che può costa r caro al torero; Il circolo polare del nord ; Lega commerciale medievale fra stati nord europei; In nord America ci sono quelle Rocciose; Bagno caldo e freddo dei popoli nord ici; Il creatore della serie tv Six Feet Under; Una posa della Vergine nell iconografia bizantina; Il Josè ex presidente della Commissione Europea; I confini della Spagna; Bagna Toscana, Lazio e sardegna ; Relativa per esempio alla sardegna o alla Sicilia; Sant __, isola nel sud ovest della sardegna ; Un isola della sardegna ;