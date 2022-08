L evolversi della malattia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L evolversi della malattia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DECORSO

Significato/Curiosita : L evolversi della malattia

Usato per descrivere le caratteristiche della condizione, così come i pazienti affetti dalla malattia. la malattia di addison prende il nome da thomas addison...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi morte (disambigua). la morte è la permanente cessazione di tutte le funzioni biologiche che... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con evolversi; della; malattia; Cambiarsi, evolversi ; Il creatore della serie tv Six Feet Under; Una posa della Vergine nell iconografia bizantina; La famosa Costa a nord est della Sardegna; Il Josè ex presidente della Commissione Europea; La fine della malattia ; La malattia contagiosa negli stadi; La malattia infettiva dell infanzia che può provocare l herpes zoster; malattia dalla quale era affetto Giulio Cesare; Cerca nelle Definizioni