Le date di nascita... dei vini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le date di nascita... dei vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANNATE

Significato/Curiosita : Le date di nascita... dei vini

Portato alla nascita di aneddoti e leggende difficilmente verificabili, come il fatto che dom pérignon fosse un esperto assaggiatore di vini (in realtà...

Wikimedia commons contiene immagini o altri file su annate annata, su sapere.it, de agostini. (en) annate / annate (altra versione), su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con date; nascita; vini; Se guardate bene non sono fatti per voi; Autore di opere con... molte date ; Malattia virale a ondate epidemiche cicliche; Una dicitura da date ; Mito che racconta la nascita degli dei; Lo è per nascita Èva Herzigova; L isola di nascita di Cristiano Ronaldo; È lieto quello di una nascita ; Divini tà delle fonti, nel mito sposò Numa Pompilio; La tipica bottiglia allungata per vini bianchi; Una raccolta di vini ; I vini come i pregiati Sassicaia e Ornellaia; Cerca nelle Definizioni