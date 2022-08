Cotti in olio bollente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cotti in olio bollente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRITTI

Significato/Curiosita : Cotti in olio bollente

Preparazione non è particolarmente complicata: cotti in olio quasi bollente dopo che si passano umidi nella farina, o in rari casi nel pangrattato e poi serviti...

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno (fried green tomatoes) è un film statunitense del 1991 diretto da jon avnet e basato sul libro di fannie flagg... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

