Così è la minestra campana con carne e verdura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la minestra campana con carne e verdura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARITATA

Significato/Curiosita : Cosi e la minestra campana con carne e verdura

la minestra maritata (in dialetto napoletano menesta mmaretata), è un piatto tipico della cucina campana in cui gli ingredienti di carne e verdura si "maritano"...

Minestra maritata – piatto italiano tradizionale della campania minestra maritata – piatto italiano tradizionale del piemonte... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con così; minestra; campana; carne; verdura; così sono anche chiamati i logaritmi naturali; così è la Ditta di un quartetto comico della tv; così è il tempo che non c è più; così è il pasto semplice e con porzioni moderate; Porta la minestra alla bocca; minestra di passato di verdure; Una minestra con pane; La minestra dei Francesi; Squadra campana di calcio; Il campana ro di Victor Hugo; La mafia campana ; I continui rintocchi della campana ; Un taglio di carne tipico della cucina Brasiliana; Città pugliese famosa per il carne vale; carne di femmina di bovino giovane e nullipara; Chi la segue mangia poca carne ; Il crescere... di frutta e verdura ; Varietà di frutta o verdura ottenuta da incroci; Salsa densa di frutta o verdura d origine francese; Una verdura nera, viola o bianca; Cerca nelle Definizioni