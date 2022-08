Commettono omicidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Commettono omicidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSASSINI

Significato/Curiosita : Commettono omicidi

Alla vita e alla morte dei prigionieri. gli angeli della morte commettono i loro omicidi iniettando sostanze letali ai pazienti di cui si prendono cura...

assassini – altro nome con cui è nota la setta militante musulmana (sciita ismailita) dei nizariti assassini – persone che commettono degli omicidi assassini... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con commettono; omicidi; Si commettono in campo; commettono meschinità; Non commettono imprudenze; Si commettono per sbaglio; omicidi o tramite veleno; Vi fu l omicidi o di Francesco Ferdinando nel 1914; L Alda del film Misterioso omicidi o a Manhattan; L autore del primo omicidi o;