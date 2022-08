Chris, ex campionessa di tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chris, ex campionessa di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EVERT

Significato/Curiosita : Chris, ex campionessa di tennis

Detta chris (fort lauderdale, 21 dicembre 1954) è un'ex tennista e commentatrice televisiva statunitense. fu costantemente ai vertici del tennis mondiale...

Christine marie evert, detta chris (fort lauderdale, 21 dicembre 1954) è un'ex tennista e commentatrice televisiva statunitense. fu costantemente ai vertici... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

