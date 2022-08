La Chiara sindaco di Torino nel 2018 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Chiara sindaco di Torino nel 2018. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APPENDINO

Significato/Curiosita : La chiara sindaco di torino nel 2018

chiara appendino (moncalieri, 12 giugno 1984) è una politica e dirigente sportiva italiana, sindaco di torino e della sua città metropolitana dal 2016...

Bus minacce ad appendino, su tg24.sky.it. ^ tennis: sindaca appendino eletta nel consiglio federale fit, su ansa.it. ^ chiara appendino tra i vicepresidenti...

Altre definizioni con chiara; sindaco; torino; 2018; Dichiara ta idonea; La Santa sorella di s. chiara ; Deve essere chiara quella dello speaker; Movimento laico fondato da chiara Lubich nel 1943; Mayor, il sindaco di Londra; Movimento a Milano per eleggere il sindaco Pisapia; Il sindaco la porta a tracolla; Giuseppe, il sindaco di Milano; L Ottorino compositore della Trilogia romana; La della Mole = torino ; torino per l ACI; Tra torino e Aosta; Il Brigaglia storico e giornalista morto nel 2018 ; Portoghese acquistato dalla Juventus nel 2018 ; Ha vinto i Mondiali di Calcio nel 2018 ; Così si chiamò fino al 2018 l impianto sportivo romano all EUR;