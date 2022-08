Centro turistico sulla costa istriana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro turistico sulla costa istriana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Centro turistico sulla costa istriana

Risalgono a questo periodo le prime testimonianze sulla presenza di popolazioni slave nella regione istriana (placito del risano), già cristianizzate a partire...

Cercando altri significati, vedi parenzo (disambigua). parenzo (in croato porec; in veneto parentso; in tedesco parenz) è una città croata di 17.460 abitanti...