Capo di abbigliamento costituito da pantaloni con pettorina e bretelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capo di abbigliamento costituito da pantaloni con pettorina e bretelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALOPETTE

Significato/Curiosita : Capo di abbigliamento costituito da pantaloni con pettorina e bretelle

Sessanta. in seguito la salopette cominciò ad essere realizzata in diversi materiali e in diverse varianti (un esempio è la gonna-salopette), che consentirono...

