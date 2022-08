Ambiente naturale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ambiente naturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HABITAT

Significato/Curiosita : Ambiente naturale

Un ambiente naturale comprende tutte le entità (viventi e non viventi) e attività che si verificano in modo naturale, o non artificiale, al suo interno...

L'habitat (termine che nella lingua latina significa "egli abita") è il luogo le cui caratteristiche fisiche e ambientali possono permettere ad una determinata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

