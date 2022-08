L unico romanzo di Umberto Saba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L unico romanzo di Umberto Saba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERNESTO

Significato/Curiosita : L unico romanzo di umberto saba

Ernesto è un romanzo incompiuto di umberto saba pubblicato postumo nel 1975. è l'unico romanzo del poeta. nel 1979 ne venne ricavato un film omonimo diretto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ernesto (disambigua). ernesto è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili alterati:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

