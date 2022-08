Un uccello come il gallo forcello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un uccello come il gallo forcello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FAGIANO

Significato/Curiosita : Un uccello come il gallo forcello

il fagiano di monte (lyrurus tetrix (linnaeus, 1758)) è un uccello della famiglia dei phasianidae. è detto anche gallo forcello per la particolare forma...

Disambiguazione – "fagiano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fagiano (disambigua). i fasianidi (phasianidae horsfield, 1821) sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con uccello; come; gallo; forcello; uccello ... di carta; Un uccello americano con il becco colossale; L uccello che segue le navi; L uccello marino decantato da Charles Baudelaire; Mossi come certi capelli; Esagerato come può esserlo un conto; Esecutori come il compianto Nicanor Zabaleta; come un bel sorriso; Quella del gallo è rossastra; La nuova competizione europea di calcio vinta nel 2019 dal Portogallo ; Bel pappagallo rosso-blu; Struttura cornea sul retro della zampa del gallo ; Cerca nelle Definizioni