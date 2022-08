Tribù nativa americana a cui apparteneva Geronimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tribù nativa americana a cui apparteneva Geronimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APACHE

Significato/Curiosita : Tribu nativa americana a cui apparteneva geronimo

Ranch locale circa una condanna gravante su geronimo. geronimo e il suo gruppo fuggirono e crook non riuscì a raggiungerli. il dipartimento della guerra...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi apache (disambigua). gli apache (o apaches) (/'pæti/ in inglese, /a'pa/ in francese; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con tribù; nativa; americana; apparteneva; geronimo; Eroe dei fumetti che vive presso una tribù di pigmei; tribù di Pellirosse; tribù nativa americana SUV firmato Jeep; Piccole tribù di Pellirosse del gruppo degli Algonchini; Alternativa ... di destra; I briganti la chiedevano in alternativa alla borsa; In filologia, lezione alternativa ; Un alternativa alla colla; Precede Angeles nel nome di una metropoli americana ; La Jong scrittrice americana ; Accostamento... all americana ; Capitale sudamericana ; Cesare apparteneva alla Julia; La dinastia a cui apparteneva Filippo II di Spagna; La dinastia a cui apparteneva lo zar Nicola II; A essi apparteneva il generale Dalla Chiesa; geronimo il topo della letteratura per bambini; Il topo geronimo protagonista di libri per ragazzi; Il geronimo fra i topi letterari; Li guidò geronimo ; Cerca nelle Definizioni