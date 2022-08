Strumento musicale a corde pizzicate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento musicale a corde pizzicate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARPA

Significato/Curiosita : Strumento musicale a corde pizzicate

Dell'esecutore. anche gli strumenti ad arco possono essere suonati pizzicando le corde. gli strumenti cordofoni a corde pizzicate sono: arciliuto arpa arpa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arpa (disambigua). l'arpa (dal latino tardo harpa, di origine germanica) è uno strumento musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

