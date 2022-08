Stella molto luminosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stella molto luminosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIRIO

Significato/Curiosita : Stella molto luminosa

Una stella ipergigante (classe di luminosità 0) è una stella massiccia, più grande di una stella supergigante, dotata di una massa che può arrivare fino...

Stai cercando altri significati, vedi sirio (disambigua). coordinate: 06h 45m 08.917s, -16° 42' 58.017 sirio (ipa: /'sirjo/; a cma / a canis majoris... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

