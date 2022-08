Ridurre l ingombro dei vestiti prima di riporli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridurre l ingombro dei vestiti prima di riporli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIEGARE

Significato/Curiosita : Ridurre l ingombro dei vestiti prima di riporli

piegaro (pieghèro in dialetto perugino) è un comune italiano di 3 386 abitanti della provincia di perugia in umbria. si erge sul corso del fiume nestore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

