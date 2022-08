Si può fare al mare o in piscina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può fare al mare o in piscina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NUOTATA

Significato/Curiosita : Si puo fare al mare o in piscina

La piscina (la piscine) è un film del 1969 diretto da jacques deray. ambientata in costa azzurra, la pellicola annovera tra i suoi interpreti alain delon...

La rana è uno stile di nuotata simile al movimento dell'omonimo animale; consiste nel muovere le braccia in avanti formando come un cuore con la punta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Una delicata preparazione da fare al forno fra; Sa fare dello spirito; Il trainer che fa fare ginnastica; Permette di fare esperienza in azienda; In fume e in mare ; Il mare che bagna Italia e Spagna; Fa esclamare ... Etci!; Si può fermare dopo pranzo, mai prima; Interviene in spiaggia e in piscina ; Chi lo pratica, si reca in piscina ; Sportivi in piscina ; Corso di gruppo in piscina ;