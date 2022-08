Si prende per lenire il dolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende per lenire il dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALMANTE

Soluzioni diluite a base di bicarbonato di sodio, ammoniaca o acido acetico per lenire l'effetto urticante provocato dalle nematocisti delle meduse. d'altra...

Pazienti, si imbatté nella clorpromazina. laborit, sorpreso dall'azione calmante della clorpromazina, iniziò a chiedersi se non potesse anche calmare l'agitazione...

