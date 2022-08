Mossi come certi capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mossi come certi capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ONDULATI

Significato/Curiosita : Mossi come certi capelli

Endocrine (in certi casi addirittura tumori). ancora, è stato dimostrato che uno shock può essere in grado di far divenire i capelli grigi, così come uno stato...

Il parrocchetto ondulato o pappagallino ondulato (melopsittacus undulatus (shaw, 1805)) è un uccello appartenente alla famiglia degli psittaculidi. è l'unica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con mossi; come; certi; capelli; Fotografia da cui sono stati rimossi i difetti; Fanno spettacoli con fantocci di legno mossi da fili; Sergenti promossi ; Rimossi con le forbici; Un uccello come il gallo forcello; Esagerato come può esserlo un conto; Esecutori come il compianto Nicanor Zabaleta; come un bel sorriso; Enormi e senza grazia, come certi proboscidati; Forgiati come certi oggetti di creta; La sigla su certi diesel Volkswagen; Lo sono certi comportamenti fuori dal senso comune; Un taglio di capelli rituale introduttivo al clero; capelli tagliati corti che ricascano sulla fronte; Così sono i capelli dello spaventato; Argentati come i capelli di certe dive di un tempo; Cerca nelle Definizioni