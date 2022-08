Istituto Ricostruzione Industriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istituto Ricostruzione Industriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IRI

Significato/Curiosita : Istituto ricostruzione industriale

(disambigua). l'istituto per la ricostruzione industriale (in acronimo iri) è stato un ente pubblico economico italiano con funzioni di politica industriale. istituito...

Stai cercando altri significati, vedi iri (disambigua). l'istituto per la ricostruzione industriale (in acronimo iri) è stato un ente pubblico economico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con istituto; ricostruzione; industriale; istituto Nazionale Assistenza Sociale; istituto Tecnico Nautico; Un noto istituto privato di ricerca e statistica; istituto nell indirizzo; Era l Ente per la ricostruzione ; L ente che finanziò la ricostruzione ; Sigla dell Istituto per la ricostruzione industriale; Lo storico Ente per la ricostruzione ; Città industriale del Belgio sulla Mosa; Le ore necessarie per un attività industriale ; Centro industriale del Pas-de-Calais; Un ricco industriale come lo fu Carnegie o Vanderbilt; Cerca nelle Definizioni