Inserire di nuovo una somma nel bilancio preventivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inserire di nuovo una somma nel bilancio preventivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RISTANZIARE

Significato/Curiosita : Inserire di nuovo una somma nel bilancio preventivo

La formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2004)" ^ "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale...

Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con inserire; nuovo; somma; bilancio; preventivo; Servono a inserire i remi in navigazione; inserire una marcia; inserire con la forza; Buco della pelle per inserire un gioiello ing; Adeguare al nuovo uso o alle nuove esigenze; Si risolve con un nuovo governo; Disputare di nuovo una partita; Il libro del nuovo Testamento che segue i Vangeli; I numeri che si incolonnano nella somma ; somma data in anticipo; Gli spiccioli di una somma ; somma che in contabilità... non torna; Disavanzo, buco di bilancio ; Una sigla da bilancio statale; Qualunque voce attiva di un bilancio ; Disavanzo di bilancio ; Metodo preventivo delle infezioni; Un annuncio preventivo ; Un antipiedemico preventivo ; E' preventivo prima del processo; Cerca nelle Definizioni