Lo indica un accessorio da polso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo indica un accessorio da polso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORARIO

Significato/Curiosita : Lo indica un accessorio da polso

Gioielleria. l'orologio da polso fu inventato alla fine del xix secolo da patek philippe, ma inizialmente fu considerato un accessorio esclusivamente e solo...

Indicare l'"orario base" rispetto al quale sono definiti gli altri fusi orari. utc è, ad ogni modo, il termine ufficiale per l'odierno orario misurato con...

