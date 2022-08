Identifica la misura di un capo d abbigliamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Identifica la misura di un capo d abbigliamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAGLIA

Significato/Curiosita : Identifica la misura di un capo d abbigliamento

Permettersi il lusso di acquistare abiti nuovi confezionati su misura, tali classi ripiegavano spesso sull'abbigliamento usato. la moda, detta anche storicamente...

taglia – misura di capo di abbigliamento taglia – ricompensa promessa per la cattura o l'uccisione di un fuorilegge, o imposizione straordinaria del vincitore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

