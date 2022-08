Fornisce acqua in caso di incendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fornisce acqua in caso di incendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IDRANTE

Significato/Curiosita : Fornisce acqua in caso di incendio

Il grande incendio di roma scoppiò nell'antica città di roma nel 64 d.c., al tempo dell'imperatore romano nerone. l'incendio scoppiò la notte tra il 18...

Altre definizioni con fornisce; acqua; caso; incendio; Ce la fornisce il filugello; fornisce un legno bianco; Un dispositivo che fornisce quantità prestabilite; fornisce la farina per i pizzoccheri; Piatto povero a base di acqua e mais; Miscela di esche gettate dal pescatore in acqua ; Animali acqua tici che vivono sul fondo; Duecento... bottigliette d acqua ; Serie tv su una bambinaia per caso ; Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata; caso che può accadere; Film con Brad Pitt: Il curioso caso di Benjamin __; Si dice di incendio provocato intenzionalmente; incendio indomabile; Lo è l incendio ... voluto; Teatro veneziano distrutto da un incendio ; Cerca nelle Definizioni