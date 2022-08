Eretici che predicavano l imminente ritorno di Cristo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eretici che predicavano l imminente ritorno di Cristo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MONTANISTI

Significato/Curiosita : Eretici che predicavano l imminente ritorno di cristo

ansiosa di una certezza che assicurasse una autentica pace interna". come detto, già dal xii secolo alcuni movimenti di fedeli predicavano una riforma...

Primo tempo, i montanisti furono conosciuti come frigiani, o quelli tra i frigiani (oi kata phrygas), poi con il nome di pepuziani, montanisti e catafrigiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con eretici; predicavano; imminente; ritorno; cristo; Degli eretici contro cui fu condotta una crociata; Antica scomunica lanciata contro gli eretici ; eretici che nel secolo V vennero Condannati dal Concilio di Efeso; Era la pena per gli eretici e le streghe; Adepti di una setta cristiana che predicavano il ritorno all'innocenza; Lo è la difesa in caso di pericolo imminente ; Essere imminente o gravare; L auto di ritorno al futuro; Un viaggio completo: __ e ritorno ; Il ritorno in massa dalle ferie di agosto; C è quello d andata e quello di ritorno ; Un attributo di cristo ; Il nome da laico di Fra cristo foro; Il cuore... di cristo ; cristo foretti, astronauta; Cerca nelle Definizioni