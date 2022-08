Creata... come la città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Creata... come la città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FONDATA

Significato/Curiosita : Creata... come la citta

Altre che con le città coesistenti nella medesima nazione. la nozione riguarda il potere della città creato al suo interno. è vista come un vero e proprio...

Marcello fondato (roma, 8 gennaio 1924 – san felice circeo, 13 novembre 2008) è stato un regista, sceneggiatore e direttore artistico italiano. iniziò... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con creata; come; città; Una bambola creata per la magia nera; Una ripida valle creata da un fiume ing; Una lettera creata per intimidire; Impresa creata per dimiuire il valore di un altra; Un uccello come il gallo forcello; Mossi come certi capelli; Esagerato come può esserlo un conto; Esecutori come il compianto Nicanor Zabaleta; Antica città della Licia... anagramma di cargo; Una pratica vettura da città ; Si coltiva anche in città ; città in cui si trova il Palazzo Ca Sugana; Cerca nelle Definizioni