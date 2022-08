Cimosa per lavagne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cimosa per lavagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CANCELLINO

Significato/Curiosita : Cimosa per lavagne

per lo spazio di pochi centimetri per rendere la cimosa più resistente. l'armatura della cimosa può essere diversa da quella del tessuto, sempre per motivi...

Artificiosa di una parola che in inglese indica semplicemente la matita con cancellino incorporato sulla parte superiore. del resto, in una scena del film si... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

