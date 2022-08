Chiude a semicerchio le navate di molte chiese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiude a semicerchio le navate di molte chiese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ABSIDE

Significato/Curiosita : Chiude a semicerchio le navate di molte chiese

Illustra le chiese di pescara. nei documenti pontifici e vescovili più antichi, che precedono il xiii secolo, si ha menzione della città marina di nome aterno...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «abside» wikimedia commons contiene immagini o altri file su abside abside, su treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con chiude; semicerchio; navate; molte; chiese; chiude re in modo brusco o tagliare; Racchiude le corde vocali; Lo chiude una sentenza; La chiude l ultimo arrivato; semicerchio che sovrasta una porta rinascimentale; Il più variopinto semicerchio ; Piegare la schiena a semicerchio ; Piegati a semicerchio ; L edificio con le navate e i transetti; Spande il suo fumo tra le navate ; Spazio della chiesa fra le navate e l abside; In fondo alle navate centrali; Ne arrivano molte di spam; Il formato di vendita di molte creme spalmabili; Un marchio su molte biro e su molti rasoi; Per molte religioni lo invia Dio tra i mortali; Adornano tutte le chiese russe; Finestroni circolari tipici delle chiese gotiche; Ingressi di chiese ; Figura mostruosa di chiese e cattedrali gotiche; Cerca nelle Definizioni