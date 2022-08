Chi applica i principi scientifici all agricoltura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi applica i principi scientifici all agricoltura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AGRONOMO

Significato/Curiosita : Chi applica i principi scientifici all agricoltura

Ambito multidisciplinare che si occupa dell'applicazione di principi scientifici all'agricoltura (comprendente aspetti studiati dalle discipline quali biologia...

Dizionario «agronomo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su agronomo ordine nazionale dottori agronomi e dottori forestali, su agronomi.it. professione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con applica; principi; scientifici; agricoltura; Studia l applica zione dell elettronica agli aerei e ai missili; Morsetto che si applica sul manico della chitarra; Si applica quando si viola una legge; Distintivo applica to su colletto o spalline; principi o di otite; Ripetizione di una parola in principi o di verso; principi o d identità; Lo è chi accetta integralmente i principi e la pratica di una dottrina; Gabinetti scientifici ; Vale esterno nei prefissi scientifici ; Lo sono certi metodi scientifici ; Permette i fantascientifici spostamenti effettuati in tempo reale; Il percorso che nei secoli ha dato vita all agricoltura e all allevamento; L agricoltura che non fa ricorso agli antiparassitari chimici; Imprenditori dediti principalmente all agricoltura ; Varietà di mosca dannosa per l agricoltura ; Cerca nelle Definizioni