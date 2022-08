Cattiva per il vate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cattiva per il vate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RIA

Significato/Curiosita : Cattiva per il vate

È da tempo ritirato in esilio, assistito dalle fedeli luisa e amélie. il vate, ormai vecchio, vive in completa clausura; perso nel ricordo delle sue...

La ría, chiamata anche fiordo, è un tipo di costa che presenta una o più insenature nelle quali penetra il mare. questo accade perché nel tempo la costa...

