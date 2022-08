Bacino minerario tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bacino minerario tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Bacino minerario tedesco

Russo: ´ ´), in italiano bacino del donec. questa espressione si riferisce in particolare al bacino carbonifero del donec (in russo: ...

La saar records (o s.a.a.r) è una casa discografica italiana fondata nel 1948 da walter guertler. alla saar fanno capo numerose sottoetichette discografiche...