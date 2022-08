Automezzo per merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Automezzo per merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMION

Significato/Curiosita : Automezzo per merci

per autoveicolo, più raramente automezzo, si intende la classificazione generica dei veicoli a motore aventi almeno 4 ruote e che siano destinati al trasporto...

Disambiguazione – "camion" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi camion (disambigua). l'autocarro (o camion) è un veicolo in grado di trasportare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

