Antico sistema di scrittura cretese - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : LINEARE A

Significato/Curiosita : Antico sistema di scrittura cretese

sistemi di scrittura utilizzati nell'isola di creta prima del sistema di scrittura dei greci micenei detto lineare b, insieme ai geroglifici cretesi....

La lineare a è uno dei due sistemi di scrittura utilizzati nell'isola di creta prima del sistema di scrittura dei greci micenei detto lineare b, insieme...

