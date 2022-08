Ampie giacche di tela... per il deserto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ampie giacche di tela... per il deserto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAHARIANE

Significato/Curiosita : Ampie giacche di tela... per il deserto

Corea; la risposta fu l'invio di una brigata di marine e di un contingente di "bluejackets" (giacche blu) dello us army, per conquistare i forti che avevano...

Ritorna verso il centro del mediterraneo. il fenomeno delle "polveri sahariane" è un campanello di allarme sull'incidenza negativa, anche dell'uomo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

