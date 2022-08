Viene firmata dal vescovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene firmata dal vescovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : LETTERA PASTORALE

Significato/Curiosita : Viene firmata dal vescovo

Loggia massonica p2, infatti, affermò, nella relazione di maggioranza firmata da tina anselmi, che alcuni operatori appartenenti alla loggia (tra cui...

Stai cercando l'omonima tipologia di lettere episcopali, vedi lettera pastorale. le lettere pastorali sono tre lettere tradizionalmente attribuite a paolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con viene; firmata; vescovo; Interviene in spiaggia e in piscina; Parto che avviene mediante procedura chirurgica; Succede, avviene ; Abito che viene indossato dai direttori d orchestra; La Somma firmata da Tommaso d Aquino; La Magna firmata nel 1215 da Giovanni Senzaterra; È firmata dal popolo come richiesta al governo; Una lettera non firmata ; È retta da un vescovo ; Può sostituire il vescovo ; Il Comune del Comasco dell arcivescovo Ariberto; Carlo Maria __, celebre ex arcivescovo di Milano;